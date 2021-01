2021 HOME EVENTS



Football

Sat., Feb. 06 vs. East Texas Baptist @1:00pm*

Sat., Feb. 20 vs. Belhaven @1:00pm*

Sat., Mar. 21 vs. ASC Playoffs @TBA*



Basketball

Women’s Schedule

Fri., Jan. 15 vs. Schreiner @5:00pm*

Sat., Jan. 16 vs. Schreiner @1:00pm*



Fri., Feb. 05 vs. Texas Lutheran @5:00pm*

Sat., Feb. 06 vs. Texas Lutheran @1:00pm*

Fri., Feb. 19 vs. Trinity @5:00pm*

Sat., Feb. 20 vs. Trinity @1:00pm*



Men’s Schedule

Fri., Jan. 15 vs. Schreiner @CANCELLED*

Sat., Jan. 16 vs. Schreiner @CANCELLED*



Fri., Feb. 05 vs. Texas Lutheran @8:00pm*

Sat., Feb. 06 vs. Texas Lutheran @4:00pm*

Fri., Feb. 19 vs. Trinity @8:00pm*

Sat., Feb. 20 vs. Trinity @4:00pm*

Volleyball

Fri., Feb. 12 vs. Dallas @3:00pm*

Fri., Feb. 12 vs. Dallas @7:00pm*



Fri., Mar. 12 vs. Colorado College @6:00pm*

Sat., Mar. 13 vs. Colorado College @2:00pm*

Fri., Mar. 26 vs. Texas Lutheran @3:00pm*

Fri., Mar. 26 vs. Texas Lutheran @7:00pm*



Sat., Apr. 03 vs. Centenary @12:00pm*

Sat., Apr. 03 vs. Centenary @4:00pm*



Baseball

Sat., Feb. 27 vs. Trinity @3:00pm



Tue., Mar. 02 vs. Texas-Dallas @6:00pm

Sat., Mar. 06 vs. Texas Lutheran @2:00pm

Sat., Mar. 06 vs. Texas Lutheran @5:00pm

Tue., Mar. 16 vs. Concordia Texas @6:30pm

Fri., Mar. 19 vs. St. Thomas @6:00pm*

Sat., Mar. 20 vs. St. Thomas @1:00pm*

Sat., Mar. 20 vs. St. Thomas @4:00pm*



Fri., Apr. 09 vs. Centenary @6:00pm*

Sat., Apr. 10 vs. Centenary @1:00pm*

Sat., Apr. 10 vs. Centenary @3:00pm*

Tue., Apr. 20 vs. Mary Hardin-Baylor @6:00pm

Fri., Apr. 23 vs. Austin College @6:00pm*

Sat., Apr. 24 vs. Austin College @1:00pm*

Sat., Apr. 24 vs. Austin College @4:00pm*

Fri., Apr. 30 vs. Trinity @6:00pm*



Sat., May 01 vs. Trinity @1:00pm*

Sat., May 01 vs. Trinity @4:00pm*



Softball

Sat., Feb. 06 vs. Mary Hardin-Baylor @1:00pm

Sat., Feb. 06 vs. Mary Hardin-Baylor @3:00pm

Fri., Feb. 12 vs. McMurry @4:00pm

Fri., Feb. 12 vs. McMurry @6:00pm

Sat., Feb. 13 vs. Hardin-Simmons @12:00pm

Sat., Feb. 13 vs. Hardin-Simmons @2:00pm

Tue., Feb. 23 vs. Huston-Tillotson @5:00pm

Tue., Feb. 23 vs. Huston-Tillotson @7:00pm

Sat., Feb. 27 vs. St. Edward’s @1:00pm

Sat., Feb. 27 vs. St. Edward’s @3:00pm



Sat., Mar. 06 vs. Dallas @5:00pm

Sat., Mar. 06 vs. Dallas @7:00pm

Sat., Mar. 07 vs. Dallas @1:00pm

Tue., Mar. 23 vs. Concordia @4:00pm

Tue., Mar. 23 vs. Concordia @6:00pm

Sat., Mar. 27 vs. Schreiner @4:00pm*

Sat., Mar. 27 vs. Schreiner @6:00pm*

Sun., Mar. 28 vs. Schreiner @1:00pm*



Fri., Apr. 09 vs. St. Thomas @6:00pm*

Sat., Apr. 10 vs. St. Thomas @12:00pm*

Sat., Apr. 10 vs. St. Thomas @2:00pm*

Sat., Apr. 17 vs. Trinity @2:00pm*

Sat., Apr. 17 vs. Trinity @2:00pm*

Sat., Apr. 18 vs. Trinity @1:00pm*



Soccer

Women’s Schedule

Sun., Feb. 28 vs. Texas Lutheran @1:00pm*

Fri., Mar. 19 vs. St. Thomas @7:00pm*

Sat., Apr. 03 vs. Centenary @1:00pm

Sat., Apr. 17 @SCAC Quarterfinals @TBD



Men’s Schedule

Sun., Feb. 28 vs. Texas Lutheran @3:30pm*

Sat., Mar. 20 vs. Colorado College @3:00pm*

Sat., Apr. 03 vs. Centenary @3:00pm*

Sat., Apr. 17 vs. St. Thomas @3:00pm*



Tennis

Women’s Schedule

Sat., Feb. 06 vs. St. Thomas @1:00pm*

Fri., Feb. 12 vs. Mary Hardin-Baylor @4:00pm

Sat., Feb. 13 vs. Texas A&M-Kingsville @2:00pm

Wed., Feb. 17 vs. Concordia @5:00pm



Fri., Mar. 05 vs. Texas Lutheran @5:00pm

Sat., Mar. 06 vs. Howard Payne @10:00am

Sat., Mar. 06 vs. Tarleton State @2:00pm

Sun., Mar. 21 vs. Ozarks @1:00pm



Fri., Apr. 02 vs. Schreiner @5:00pm*

Fri., Apr. 16 vs. Sul Ross State @4:00pm



Men’s Schedule

Sat., Feb. 06 vs. St. Thomas @1:00pm*

Fri., Feb. 12 vs. Mary Hardin-Baylor @4:00pm

Wed., Feb. 24 vs. Concordia @5:00pm



Fri., Mar. 05 vs. Texas Lutheran @5:00pm

Sat., Mar. 06 vs. Howard Payne @10:00am

Sun., Mar. 21 vs. Ozarks @1:00pm



Fri., Apr. 02 vs. Schreiner @5:00pm*

Fri., Apr. 16 vs. Sul Ross State @4:00pm



Golf*

Women & Men’s Schedule

Feb. 15,16 vs. Linda Lowery Invitational @Teravista Golf Club (Round Rock, TX)

Apr. 12,13 vs West Region Invitational @Berry Creek Country Club (Georgetown, TX)



*Not physically at SU but nearby



Lacrosse

Women’s Schedule

Sat., Feb. 13 vs. Hendrix @12:00pm

Fri., Mar. 05 vs. Midland @7:00pm

Sat., Apr. 10 vs. Colorado College @10:00am*

Sun Apr. 11 vs. Dallas @1:00pm*



Men’s Schedule

Sat., Feb. 27 vs. Colorado College @1:00pm*

Fri., Apr. 02 vs. Centenary @7:00pm

Fri., Apr. 09 vs. Piedmont @7:00pm

Sun., Apr. 18 vs. Dallas @1:00pm*



*–conference event



